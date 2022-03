Op de gevoelige plaat door een fotograaf van formaat

De fotoserie die ze maakte op Lesbos is de hele maand maart te zien in de bibliotheek in het Tielse Zinder. Om dat te vieren was O’Loughlin zaterdag aanwezig in Tiel, op de familiedag in de hal van Zinder. Voor de gelegenheid portretteerde ze er tientallen Tielse gezinnen, gratis en voor niets.