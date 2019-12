Opdracht aan burgemeesters in rivierengebied: verstrek jodiumpil ook aan jonge toeristen

Bij een ongeluk in een kerncentrale kan radioactief jodium vrijkomen. Dan helpt het preventief jodiumtabletten te slikken. De rijksoverheid heeft in oktober 2017 per post tabletten gestuurd aan iedereen die onder de 40 jaar is en in een straal van 20 kilometer van een kerncentrale woont. Ook gezinnen met kinderen in een straal tussen de 20 en 100 kilometer kregen jodiumpillen opgestuurd.

Borssele en Doel

In het rivierengebied gaat het om de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Maas en Waal, West Betuwe en Zaltbommel. Die liggen in de 100 kilometerzone van zowel de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele als die in het Belgische Doel.



Minister De Jonge wil nu dat de burgemeesters van deze gemeenten ervoor zorgen dat álle minderjarigen over jodiumpillen beschikken. Ook de gezinnen met kinderen die de in 2017 toegestuurde pillen ondertussen zijn kwijtgeraakt, of bijvoorbeeld op een camping verblijven. Ook minderjarigen die er niet wonen, maar wel naar school gaan of werken moeten jodiumpillen krijgen.



De burgemeesters van de zeven gemeenten buigen zich nu over de vraag hoe ze dit gaan regelen. Ze hebben daarbij afgesproken dat ze samen optrekken. Hoe dit het beste georganiseerd kan worden en hoe erover gecommuniceerd wordt, moet nog afgekaart worden. Een zogenoemd nooddistributieplan is al wel in de maak.

Buiten de zone