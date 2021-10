Opmerkelijke en tijdrovende diefstal in Zennewijnen: enorme zeecontainers en een schaftkeet gestolen

ZENNEWIJNEN - Een opmerkelijke diefstal in Zennewijnen in de nacht van maandag op dinsdag: onbekenden gingen er vandoor met een schaftkeet, twee zeecontainers, een laadvloer en een 30 kuubs bak.

De eigendommen van het Ophemertse bedrijf Flora Nova Hoveniers & Groenvoorzieningen stonden bij een depot aan de Hermoessestraat in Zennewijnen. Het terrein is omheind door een hekwerk. Medewerker Walter van der Wal is verbijsterd. ,,Containers van 6 meter bij 2,5 stop je niet in je achterzak, ze moeten een vrachtwagen hebben gebruikt.”

Daarmee zijn de dieven vermoedelijk meerdere keren op en neer gereden. ,,Om de goederen in een loods te stallen, bijvoorbeeld. Of om ze over te laden op een andere vrachtwagen.” Het bedrijf zit met een schadepost van zo'n 20.000 euro. ,,Ze zullen de boel wel willen verhandelen in het buitenland, maar het lijkt me wel erg veel gedoe om dit allemaal zo te doen. Je bent er uren mee bezig, midden in de nacht. Ze hebben één container laten staan, de tijd was waarschijnlijk op.”

Hagelnieuw

Van der Wal hoopt dat mensen de gestolen goederen ergens zien. ,,De zeecontainers zijn hagelnieuw, ze hebben onze eigen unieke groene kleur waarin we ze zelf hebben laten spuiten.” Daarnaast zijn de containers op een bijzondere manier gelast; ze hebben een frame eronder zodat het bedrijf kan werken met een kabelsysteem. ,,Zo kunnen we ze omhoog trekken.”

Het bedrijf heeft inmiddels aangifte gedaan. ,,En mensen in de buurt gevraagd of ze iets is opgevallen. Er staan daar een paar huizen, en er zijn wel wat auto's gezien die avond. Maar het is ook een plek waar jeugd samenkomt, jongens ontmoeten er meisjes en er wordt lachgas gebruikt. Het is een rustig weggetje, dan krijg je dat natuurlijk. We hopen in ieder geval dat we de spullen terugkrijgen. Hopelijk worden ze niet pimpelpaars gespoten, dan wordt het lastig.”

Van der Wal heeft nooit eerder zo'n diefstal meegemaakt. ,,Het is heel vreemd.”

Flora Nova vraagt mensen die iets gezien hebben te bellen met 0344-651324.

Volledig scherm Bakken. © Flora Nova