OPROEP | Hoe zou jij de A15 tussen Ochten en Deil veiliger maken? Laat het ons weten

Wie neemt toch die ijzeren bankjes en verkeers­bor­den mee in Tiel?

11:53 TIEL - In Tiel-Noord verdwijnen met regelmaat ijzeren bankjes en verkeersborden. Dat begint zo op te vallen dat wijkagent Erwin van Dalen (@Wijkagent_Erwin) een oproep plaatst via Twitter. Hij wil - net als de gemeente Tiel overigens - graag weten wat er aan de hand is. En of iemand gezien of gehoord heeft wie met die bankjes en borden aan de haal gaat.