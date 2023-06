Opstand door medewerkers op het Lingecollege: wie kan en moet er ingrijpen?

Tumult op het Lingecollege in Tiel, waar bijna honderd medewerkers van de middelbare school het vertrouwen hebben opgezegd in de bestuurder en de twee directieleden. Maar wie kan er op het juiste moment ingrijpen?

Het is doorgaans de raad van toezicht die bijstuurt of ingrijpt als dat nodig is. Bij het Lingecollege bestaat die uit vijf mensen. Zij worden geacht toezicht te houden op de bestuurder, de school zelf en de stichting achter de school. Ze controleren bijvoorbeeld of de stichting bijvoorbeeld wel alle wettelijke verplichtingen naleeft. Ook een taak van de raad van toezicht: het benoemen, eventueel schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Maar er zijn meer organen die, in bepaalde situaties, om de hoek kunnen komen kijken in onderwijsland.

1. Onderwijsinspectie

,,De onderwijsinspectie houdt vooral toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en of leerlingen veilig zijn”, legt een woordvoerder van deze inspectie uit. Heeft de situatie op het Lingecollege dáár effect op, dan kan de inspectie optreden, bijvoorbeeld door het schoolbestuur aan te spreken.

,,Ik kan een voorbeeld noemen van een andere middelbare school, een aantal jaar geleden: daar was ook onenigheid tussen een deel van de medewerkers en de leiding.” Toen zijn leerkrachten gestopt met lesgeven, zegt hij. ,,Dan hebben we een andere situatie, want dan raakt het direct de leerlingen.” En krijgt de onderwijsinspectie een rol.

Maar: ,,In principe is dit, wat ik er tot nu toe van begrijp, iets tussen werkgever en werknemer”, zegt de woordvoerder over het Lingecollege. ,,Of werknemers, in dit geval. Dus is het aan het bestuur, eventueel in samenspraak met de raad van toezicht, om hierin een beslissing te maken over hoe verder.”

Het handhaven door de onderwijsinspectie begint met een zogenoemde herstelopdracht. ,,Dat is stap één. Als een instantie niet aan de wet voldoet, geven we het bestuur de opdracht ervoor te zorgen dat dat alsnog gebeurt. Dat doen besturen in de meeste gevallen dan ook.”