Oranjestraat in Haaften en een Turks-Nederlandse fanzone in Tiel: ‘Heb meer vertrouwen in Oranje dan meeste Nederlanders’

Toch is de Burgemeester M.P. van Willigenweg in Haaften in de aanloop naar het Europees kampioenschap weer omgetoverd in de M.P. van Oranjestraat. ,,Bij grote voetbaltoernooien, maar ook met kerst en Koningsdag versieren we altijd de straat. Dat is traditie, we laten er bij buurtvereniging Samen Sterk geen gras over groeien.”