Ouderenmishandeling blijkt veel vaker voor te komen dan gedacht

Speciaal genot tijdens theaterpau­ze in Tiel: Agniet

27 september TIEL - Schouwburg Agnietenhof is 50 en viert dat het hele seizoen. Ook in de pauze, of voor en na voorstellingen en films. Het theater schenkt in samenwerking met Tielse Brouwerij Bruusk ‘een heerlijk hemels speciaalbiertje’.