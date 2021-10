Ouders gestraft voor verwaarlozen en kleineren van hun dochter: ‘Ik ben geen lief meisje, ik ben slecht’

Zwembad Waalslag Tiel schrapt vrij zwemmen wegens overlast van jeugd: ‘Triest, maar kunnen niet anders’

11:53 TIEL - Vrij zwemmen in Zwembad Waalslag in Tiel is voorlopig van de baan, heeft het zwembad in overleg met de gemeente besloten. Door aanhoudende overlast van een groep jongeren is het onderdeel vrij zwemmen in het programma aangepast naar gezinszwemmen. Daardoor zijn alleen nog jongeren onder de 18 welkom als ze begeleid worden door een volwassene die in het bezit is van een diploma.