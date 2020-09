Ouders van tweeling hebben primeur in Tiel met online aangifte van geboorte

Seizoen begint weer voor sportclubs: ‘Ons terras is ruimer dan ooit, daar is het prettig toeven’

28 augustus GELDERMALSEN/KESTEREN/TIEL - De sportwereld komt weer in beweging. Is het gelukt om sportparken in de regio zo veel mogelijk coronaproof te maken? En hebben direct betrokkenen zin in het nieuwe seizoen? Een rondje langs de velden.