Overval Bruna Tiel: ‘Gelukkig bleek hij geen wapen te hebben maar je schrikt toch heel erg’

De bedrijfsleider wil wel kort uitleggen wat er gebeurd is: ,,Maar u moet eigenlijk bij de politie zijn. Wij zijn achteraf blij dat de man toch geen wapen bij zich bleek te hebben. Hij dreigde daar wel mee. Hij is zonder buit weggerend en snel gepakt. Dat is fijn. Voor onze medewerkers zijn dat toch angstige momenten. Hoewel we natuurlijk getraind zijn op dit soort situaties.’’

Acuut alarm

Camera's die alles vastleggen

Volgens de bedrijfsleider weet iedereen in de winkel hoe te handelen als er een dreigende situatie is. ,,In principe ben je nooit alleen in de zaak. We hebben camera's die alles in de winkel vastleggen. Maar zoiets is nooit prettig als het je overkomt. Het was dus geen gewapende overval maar je schrikt toch heel erg.’’