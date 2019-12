Paul Verploegen verruilt ziekenhuis Tiel voor ontwikkelingshulp in Suriname

Het was bepaald geen baan met een 40-urige werkweek. Het sporten schoot er standaard bij in. Zijn cursus Spaans legde hij aan de kant. Paul Verploegen ging de laatste jaren steeds meer in zijn werk op. Op zondagmiddag, om een uur of vier, begon zijn hoofd te draaien: welke vergaderingen heb ik morgen, wat moet ik daarvoor nog voorbereiden. ,,Dan ging de laptop aan en dan kwam ik er om een uur of elf pas achter vandaan. Dat zal ik niet gaan missen’’, zegt Verploegen.

Aan leed en ziekten was hij zijn leven lang al gewend. Maar hij ging er meer over nadenken toen hij in zijn directe omgeving zag hoe kwetsbaar het leven is. ,,Wat wil ik nog graag in het leven? Wat staat er nog op mijn bucketlist? Stoppen met werken was een moeilijk, maar rationeel besluit.’’



Als 18-jarige jongen stapte hij in Velp het ziekenhuis in om het vak te leren. Een vriend maakte hem enthousiast.



,,Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn broers zaten al in het transportbedrijf van mijn vader, maar ik zag dat niet zo zitten. Ik koos ervoor verpleegkundige te worden. Ik vond het een mooi vak. En dat vind ik nog steeds. Je geeft in de zorg echt betekenis aan je werk.’’