Piekbuien, hoogwater en droogte: de nieuwe dijkgraaf Co Verdaas moet vol aan de bak

Tielse Pinkster­vie­ring in het wit

9:43 TIEL - Een witte vlaag waaide gisteren over het plein van de Johannesschool in Tiel: tientallen leerkrachten, ouders en leerlingen van de vrije school vierden in spierwitte kledij het Pinksterfeest, de christelijke feestdag waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht.