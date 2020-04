Pieter en Wietske emigreerden naar een corona-brandhaard: ‘Het lijkt hier wel een slechte zombiefilm’

‘Een bizar gezicht'. Anders dan dat Pieter van der Ham Danser spookstad Como niet omschrijven. Vanuit Pognana Lario - waar Pieter en zijn vrouw Wietske een appartement hebben - is het zo'n twintig minuten rijden naar de plaats waar het beroemde Comomeer naar is genoemd.



Een doorgaans bruisende en drukke stad waar je, zeker in het hoogseizoen, over de koppen kunt lopen. Maar sinds het aantal coronabesmettingen in met name Noord-Italië een vlucht heeft genomen en de regering maatregelen trof, is het eerder een spookstad.