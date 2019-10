Pikachu is duur, oud en heeft bronchitis: wie biedt?

Slechts één keer liet hij iets horen dat een beetje leek op gegrom. ,,Toen had hij veel pijn, het arme beestje’’, siddert Roza Raven van het dierenasiel in Tiel, terwijl de spaniel haar over haar neus likt. Verder hoor je van Pikachu (‘Pika’) geen onvertogen woord, verzekert ze. ,,Hij heeft er schik in. Maar als hij een flink rondje rent, is hij wel buiten adem hoor. Hele stukken lopen kan hij niet, dan gaat hij kuchen. Bronchitis.’’



De roerloze bos haar die een buurtbewoner op 10 september in de berm van de Prins Bernhardstraat in Heukelum signaleerde, bleek nog leven te bevatten. Een stinkend hondje, zijn vacht vol poep en klitten, zwaar ademend en met wonden: de buurtbewoner belde de dierenambulance.