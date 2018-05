Plannen voor profvoetbal in Tiel: FC Betuwe

UPDATE Hardnekki­ge brand bij recycling­be­drijf; brandweer Tiel moet terugkomen

17 mei TIEL - De Tielse brandweer is twee avonden op rij uitgerukt voor een hardnekkige smeulende brand bij recyclingbedrijf ARN. Doordat de brand hoog in een spouwmuur van het bedrijfspand zat, was die lastig te doven.