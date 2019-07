Pleidooi voor nieuwe stations Medel en Hondsgemet, Buren wil nieuwe wegen

‘Ondanks het afscheid is ook de laatste schooldag van groep 8 een feestje’

19 juli TIEL - Soms is het tijd voor een nieuwe stap in het leven. En of ze nu staan te springen, wat verdriet hebben van het afscheid, of al de kriebels krijgen bij het idee: na de zomer breekt voor vele honderden leerlingen in de regio een nieuwe, spannende periode aan op de middelbare school.