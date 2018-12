Politie heeft kilo's illegaal zwaar vuurwerk onder bedden uit jongenskamers vandaan gehaald

Uit onderzoek van de politie blijkt dat in de afgelopen maanden in Oost-Nederland op 400 adressen illegaal vuurwerk is bezorgd dat via internet in Polen is gekocht. De lokale politieteams hebben lijsten gekregen van de adressen. ,,Wij hebben een lijst met 32 adressen’’, zegt chef Robert Doornbusch van team De Waarden, waar onder meer de gemeenten Tiel, Culemborg, Buren, Neder-Betuwe en West Betuwe onder vallen.