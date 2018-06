Lichaam geborgen in Waal bij Tiel in zoektocht naar vermiste man (47)

De man vermoedelijk van Poolse komaf, woonachtig in Tiel, was met een groepje op een Waalstrandje in de Wilemspolder.



Toen een vrouw van het gezelschap in moeilijkheden raakte in het water, schoten twee mannen haar te hulp. De 47-jarige man verdween daarbij plots uit het zicht.



Na zoekacties tot diep in de nacht, zijn boten van politie en Rijkswaterstaat zondag vanaf de loop van de ochtend nog de hele dag bezig geweest. Er werd een persoon gelokaliseerd en door het SOAD dregteam (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) geborgen. De politie moet het lichaam nog identificeren.