Politie pakt man op in Tiel voor mishandelen vrouw en vernielen telefoon en vindt gestolen spullen

2 december TIEL - Een Audi is zondagavond even na 23.00 uur in vlammen opgegaan op een parkeerplaats aan de Melvill van Carnbeestraat in Tiel. Brandstichting is daarbij niet uitgesloten. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de auto leek een brandhaard te zijn. Twee uur later was het raak aan de Beethovenstraat in Tiel. Daar brandde de cabine van een bakwagen uit.