Politie: Puppy Andor in Tiel niet doodgeschopt

‘Tielenaar­tjes’ tegen verkeers- en parkeer­over­last centrum Tiel

11:20 TIEL - De gemeente Tiel gaat kunststofpaaltjes inzetten in de strijd tegen verkeers- en parkeeroverlast in het centrum. De eerste paaltjes komen in de Ambtmanstraat en Vleesstraat/Gasthuisstraat. Wethouder Frank Groen plaatst op donderdag één van de eerste paaltjes.