Politie rijdt wegpiraat klem op A15 na wilde achtervolging: ‘Niet om te lachen’

Dat schrijft de politie op Instagram. Rond 3.45 uur kreeg de politie melding dat er op de A15 richting Tiel een bestuurder achter het stuur lachgas zou gebruiken. Eenmaal aangekomen op de snelweg zagen agenten het voertuig in kwestie met 200 kilometer per uur over de weg razen. De bestuurder had echter geen zin om te stoppen. Hij negeerde het stopteken en ging vervolgens 60 kilometer per uur rijden.



Bij afslag Tiel leek de automobilist ineens wel gehoor te geven aan de instructies van de politie. De bestuurder stopte langs de weg, waardoor de agenten uitstapten en richting de auto liepen. Dat was voor de bestuurder echter een teken om het gaspedaal weer in te trappen.