Politie vraagt hulp bij zoektocht naar Tielse Mariah (19)

Gradus van Wel (86) ‘dankbaar’ dat monument voor gefusil­leer­de Tielenaren terug is: ‘Hopelijk is dit voor eeuwig’

Na de officiële onthulling neemt Gradus van Wel de tijd om het stenen monument in Tiel voor vijf onschuldig gefusilleerde mannen in de Tweede Wereldoorlog te bekijken. ,,Het vorige was van glas en kwetsbaar voor vandalisme. Hopelijk is dit voor eeuwig.”

24 april