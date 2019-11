Politiechef: ‘Sluiting cellen Doetinchem, Tiel en Ede is pijnlijke keuze’

,,Die negen arrestantencomplexen hebben we de afgelopen jaren met knip en plakwerk in de lucht gehouden. Dat kunnen we niet volhouden”, zegt de hoogste baas van de politie Oost (Gelderland en Overijssel).



Het openhouden van de politiecellen in de Tiel, Ede, Doetinchem en Deventer kost de basisteams veel mankracht. Agenten kunnen dan niet de straat op. Geregeld moeten er voor het bewaken van arrestanten ook externe krachten bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie worden ingehuurd. Dat kost de politie tonnen per jaar.