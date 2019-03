Politiechef Tiel baalt van politiemol uit zijn stad

Tiel bekijkt of ze verder gaat met jeugdlint­je dat al negen jaar niet is uitgereikt

8:01 TIEL - Tiel bekijkt of en zo ja, hoe zij verder gaat met het jeugdlintje. De onderscheiding voor maatschappelijke verdiensten is in ruim elf jaar tijd slechts drie keer aangevraagd en één keer toegekend: dat laatste was begin 2010.