Politiemol (22) uit Tiel moet ruim 84.000 euro betalen voor lekken naar criminelen

Lager tarief per lek

Aanvankelijk meende het Openbaar Ministerie dat hij meer dan zeven ton met zijn illegale praktijken had verdiend, maar het stelde dit bedrag twee weken geleden zelf al bij. Per lek werd een lager tarief gerekend en het ging om minder keren dat er informatie aan criminelen werd overgedragen dan eerst werd aangenomen.

De Tielenaar kreeg afgelopen voorjaar een gevangenisstraf van 45 maanden aan zijn broek plus een beroepsverbod van acht jaar voor schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en corruptie. De agent, die werkzaam was in Amsterdam, hield in zijn woonplaats maar ook op andere plekken in het land een soort spreekuur in zijn auto.