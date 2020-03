Pro Persona haalt alle patiënten uit Tielse ouderenkliniek: 40 extra ‘coronabedden’

Ziekenhuis Rivieren­land schaalt op voor golf coronapa­tiën­ten

7:01 TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel schaalt op om meer coronapatiënten te kunnen opvangen. Het aantal bedden op de intensive care (ic) kan in één keer worden uitgebreid en een hele afdeling is ingericht voor mensen die besmet zijn met het virus of op de testuitslag wachten.