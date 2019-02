Pronkstuk uit 1559 blijkt nep: Tiels Streekmuseum heeft toch geen goud in handen

TIEL - Het zogenoemde Gulden Vlies in het Flipje en Streekmuseum in Tiel blijkt helemaal niet echt te zijn. De ‘gouden hanger’, die zou toebehoren aan ridder en Tiels ambtman Claes Vijgh, is én niet oud én niet van goud. Het is een slechte kopie van messing met een laagje goudverf.

De ontdekking werd gedaan door museumdirecteur Alexandra van Steen. ,,Tijdens een inspectieronde viel het mij op dat er aanslag zat op het Gulden Vlies.’’ En dat kan niet op een edelmetaal als goud. Conserverings- en restauratieatelier ArcheoCare ontdekte dat het gewicht van de hanger te laag was om van goud te zijn.

100.000 euro

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzocht de samenstelling en kwam tot tot conclusie dat het Vlies is gemaakt van messing. Daaroverheen zit een laagje goudverf dat je, volgens directeur Van Steen, ,,in iedere hobbywinkel kunt kopen.’’ Het voorwerp is sinds 2013 in bruikleen van een Amerikaanse verzamelaar.

Sinds maart 2014 hangt de hanger zwaar beveiligd in het museum. Het stuk dat in de jaren ‘70 gevonden werd in de grond rond zorgboerderij Thedingsweert in Tiel, is sindsdien voor 100.000 euro verzekerd.

Bijouterie Du Spectacle

Verder onderzoek wees uit dat het ‘Gulden Vlies’ in het Streekmuseum een gegoten kopie betreft uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Maker is Bijouterie Du Spectacle uit Parijs, die het produceerde voor de film- en toneelwereld. De hanger blijft voorlopig in het museum hangen. ,,Maar of het echte Gulden Vlies van Vijgh nog bestaat en waar het is, dat is nog een raadsel’’, aldus Van Steen.