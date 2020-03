Ramkraak bij Blijdesteijn Mode in Tiel: dieven op zoek naar twee merken

Daarnaast zijn er parajumpersjassen van een damesmerk weg, aldus mede-eigenaar Bram van Blijdesteijn.



,,Dat is wat ik op het eerste oog kan zien. Maar de schade van de gestolen kleding weegt zeker niet op tegen de schade aan m’n pui. En misschien niet eens de schade aan de auto.’’



Van Blijdesteijn werd rond 03.45 uur wakker gebeld door de beveiliging over een inbraak. De auto die bij de ramkraak werd gebruikt, een zwarte Renault Twingo, staat maandagochtend nog in de pui aan de kant van de Varkensmarkt geparkeerd.