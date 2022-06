Rare asfaltschade in A15: grote geulgaten in witte streep

Alsof een mol het op de witte streep heeft voorzien en van onderen heeft weg kunnen vreten. Zo specifiek kuilen in het asfalt als lange geulen precies óp het wit is uniek. Wegbeheerder Rijkswaterstaat heeft nog geen idee wat de oorzaak is.

Volgens een woordvoerder is het bij Rijkswaterstaat bekend dat er nogal wat asfaltschade op de A15 in beide richtingen tussen Tiel en Geldermalsen/Meteren zit. Vooral veroorzaakt door het vele en zware vrachtverkeer. Wanneer het gerepareerd wordt is nog onbekend. De gatenkaas is nog niet zodanig dat volgens Rijkswaterstaat de verkeersveiligheid in het geding is, waardoor spoedmaatregelen nodig zijn. Al zullen met name motorrijders daar anders over denken.