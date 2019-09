Ravage na brand in seksclub Wadenoijen

Avri consta­teert na piek nu daling van aantal vuilniszak­ken naast de container

12 september TIEL - De grote vervuiling in Rivierenland is uitgebleven. Dat is de conclusie die afvalinzamelaar Avri trekt na de eerste twee maanden sinds de nieuwe methode van afval aanbieden is ingevoerd. Na een piek van vuilniszakken naast de container (in plaats van erin) begint dat aantal nu te dalen.