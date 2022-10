Rechtbank: dood meisje (8) bij glijbaan is schuld van eigenaar waterpark

UPDATE + VIDEO Waterpark bij camping Ka­pel-Avezaath voor onbepaalde tijd gesloten na ernstig ongeluk met jong meisje

KAPEL-AVEZAATH - Een meisje van een jaar of 9 is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk bij een speelkussen in een recreatieplas. Het ongeluk gebeurde bij camping In den Boomgaard in Kapel-Avezaath. Het waterpark blijft sowieso donderdag nog dicht, zegt campingeigenaar Peter Kabalt. ,,Voor onbepaalde tijd, er wordt onderzoek gedaan.”

