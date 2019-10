Redders zitten zelf vast op dak na helpen hond in Tiel

update Vrouw (23) ladderzat achter het stuur in Tiel: Na crash tegen huis valt ze in slaap voor het stoplicht

11 oktober Op de Laan van Westroijen in Tiel is in de nacht van donderdag op vrijdag een 23-jarige vrouw uit de gemeente Buren aangehouden na een dronkemansrit. Ze lag voor de stoplichten te slapen in haar auto.