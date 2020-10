Regio Rivierenland krijgt plots rekening van tien miljoen, burger moet het ophoesten

Want vrijwel al die gemeenten kampen al met grote financiële problemen ,,Óf de lokale lasten moeten omhoog óf er moet bezuinigd worden‘’, zegt een ongelukkige Avri-bestuurder en Culemborgse wethouder Joost Reus over het nieuws.



De miljoenen gaan in het nazorgfonds voor stortplaatsen van de provincie. Elk bedrijf dat een afgesloten stortplaats overdraagt aan de provincie moet een bepaald bedrag in het fonds storten. Met dat geld wordt belegd. Omdat die beleggingen volgens de provincie fors minder opleveren, is er extra geld nodig.