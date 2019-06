Rekening voor brandweerkazernes op het bordje van de gemeenten

TIEL - Gemeenteraden in het zuiden van Gelderland verzetten zich massaal tegen de tonnen extra die de Veiligheidsregio nodig heeft voor de brandweerkazernes. Door creatief te schuiven met geld wordt voorlopig voorkomen dat er een of meer dicht moeten. Maar op termijn draaien de gemeenten alsnog op voor de kosten.

Eenmalig negen ton in 2019 en daarna jaarlijks bijna een half miljoen euro. Dat geld komt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tekort op het onderhoud van de brandweerposten in de veertien aangesloten gemeenten, waaronder Tiel, Buren, Neder-Betuwe en West Betuwe.

Een brandweerkazerne was vroeger van de gemeente waarin die stond. Maar in 2015 heeft de Veiligheidsregio de 36 brandweerposten in Gelderland-Zuid overgenomen. Het bleek een molensteen om de nek van de organisatie. De 2,5 miljoen die was begroot voor beheer en onderhoud ervan bleek bij lange na niet genoeg.

Schouw van alle brandweerkazernes

Een schouw van alle brandweerkazernes werd gehouden om de precieze staat van onderhoud in kaart te brengen. Met een huisvestingsplan en meerjarenonderhoudsplanning hoopte de Veiligheidsregio vervolgens vooruit te kunnen. Bezuinigingen zouden onderdeel zijn van de plannen.

Maar het vinden van verantwoorde bezuinigingen viel tegen, vooral omdat ,,de Veiligheidsregio geen vet meer op de botten heeft”, schrijft de directie in een memo aan het bestuur - dat bestaat uit de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Zelfs de mogelijkheid van het sluiten van een of meer kazernes is onderzocht. Maar dat gaat volgens de directie ,,èn niet heel veel opleveren èn zeker niet op korte termijn.”

Gemeenten mordicus tegen hogere bijdrage

Het alternatief is dat de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio omhoog gaat. Maar bijna alle gemeenteraden zijn hier mordicus tegen. De Veiligheidsregio moet het tekort maar uit eigen middelen dekken of creatief gaan boekhouden, is de meest gehoorde reactie.

Die handschoen is deels opgepakt. De Veiligheidsregio ziet kans om geld over te houden doordat moeilijk aan medewerkers te komen is en vacatures hierdoor soms maandenlang niet vervuld zijn. Daarnaast worden investeringen opgeschoven. Dit levert bij elkaar 4,5 ton op. Voor de resterende dertigduizend euro wordt nog een oplossing gezocht.