Rijbaan op A15 weer open na ongeval: file tussen Ochten en Tiel lost op

Doorkomst Roparun in Tiel wordt grootser aangepakt

8 mei TIEL - De Roparun deed vorig jaar voor het eerst Tiel aan, en de karavaan ging niet onopgemerkt voorbij. In het Tielse centrum en bij het ziekenhuis werden de teams begroet door veel Tielenaren. De doorkomst was zo’n succes, dat Tiel de Aanmoedigingsprijs kreeg van de Roparun-organisatie. Het controlepunt is daarom verplaatst van Buren naar Tiel.