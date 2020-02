Rivierenland is klaar met agressieve aanpak Avri: ‘Ze stonden met de boete op het raam te bonken’

Tielenaar (33) opgepakt voor rijden met zijn tractor over A15: ‘Levensge­vaar­lijk’

19 februari Een 33-jarige man uit Tiel is woensdagochtend opgepakt in Den Haag omdat hij, ondanks aanwijzingen van de politie, met zijn tractor over de A15 bij Gorinchem was blijven rijden. De Tielenaar was onderweg naar de boerenprotesten in de hofstad.