Rivierenlandse jongeren romantisch over seks maar wel meer homofoob

De kennisorganisaties op het gebied van seksualiteit hielden landelijk het onderzoek 'Seks voor je 25-ste'. In Gelderland-Zuid deden 1.072 jongeren tussen de 17 en 25 jaar mee aan het onderzoek. Daarbij zijn er opvallende verschillen tussen de regio's Rivierenland en Nijmegen.

Om te beginnen vindt 94 procent van de ondervraagde jongeren seks fijn. De helft van de jongeren in Rivierenland vindt dat verliefdheid onlosmakelijk met seks verbonden is. Dat is beduiden meer dan bij de jongeren in de regio Nijmegen, waar 75 procent van de jongeren seks zonder verliefdheid geen probleem vindt.

Soatest

De Nijmeegse jongeren laten zich ook meer testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Van de Nijmeegse jongeren deed 26 procent ooit een soa-test, in Rivierenland is dat slechts 14 procent. Het wel of niet gehad hebben van onveilige seks is daarbij de belangrijkste afweging.

In de hele regio gebruikte 70 procent van de jongeren een condoom bij de eerste keer seks. Bij de laatste partner die ze hadden was dit 44 procent. De pil is het meest gebruikte anticonceptiemiddel. Het aantal zwangerschappen onder jongeren is met 3,7 procent veel lager dan landelijk (7,1 procent).

Homoacceptatie

De hele regio scoort iets positiever dan landelijk als het gaat om homoacceptatie, maar Rivierenland blijft daarbij ver achter. Hier keurt 21 procent van de jongeren zoenende vrouwen af en 32 procent zoenende mannen. In Nijmegen is dat beduiden lager dan landelijk: 5 procent en 12 procent.

In Gelderland-Zuid stuurt 23 procent van de mannen wel eens een naaktfoto of een filmpje van zichzelf, landelijk is dat 19 procent. Bij vrouwen is dit 15 procent.