Rob hield zijn eigen Down The Rabbit Hole in de achtertuin: ‘Iedereen was razend enthousiast’

Vaccinatie­graad Ne­der-Betuwe fors gestegen, maar nog steeds laag

5 juli OPHEUSDEN/GELDERMALSEN - Nergens in Nederland, zelfs niet bij benadering, ligt de vaccinatiegraad bij baby’s zo laag als in Neder-Betuwe. Slechts een krappe meerderheid is ingeënt. Maar dat percentage is vorig jaar wel vrij fors gestegen, van 49,0 naar 54,5 procent, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-cijfers.