Roemeense politiemacht pakt 37 bendeleden op die ook in Nederland rijdende trucks leegroofden

Van miljonairs­feest­je in Rusland tot het dorpshuis van Meteren, ABBA Tribute speelt overal

12:40 TIEL - The Best ABBA Tribute speelt overal: van het dorpshuis in Meteren tot een miljonairsfeestje in Moskou. De band staat bekend als een van ’s werelds beste ABBA-vertolkers. En drummer Willem Schoonheim komt ‘gewoon uit Tiel’.