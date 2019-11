Ron en Sophia uit Tiel redden persoon uit stadsgracht

,,We zijn zo blij dat we direct hebben gereageerd, want deze persoon had zich nooit meer kunnen redden”, zeggen de twee redders na afloop. De man was waarschijnlijk in het water gegleden en heeft al spartelend de overkant van de gracht weten te bereiken. Toen Ron en Sophia hem aantroffen hing hij aan de kant, maar had hij geen kracht meer om zichzelf omhoog te trekken.



Hoe lang de man in het water heeft gelegen is niet bekend. De politie was snel ter plaatse en heeft de man in een isolatiedeken gewikkeld om hem vervolgens onder de douche te zetten. De persoon was flink onderkoeld en is overgebracht naar het ziekenhuis.