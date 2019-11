Ron en Sophia voelen zich geen held: ‘Hij bleef maar schreeuwen dat hij niet kon zwemmen’

CU verbolgen: Geluksbud­get voor mensen met een chronische ziekte of handicap is van de baan in Tiel

11 november TIEL - Het plan voor een geluksbudget in Tiel is van tafel. En dat is tegen het zere been van Martin Koning van de ChristenUnie omdat de raad in 2016 had besloten om dat geluksbudget in te voeren.