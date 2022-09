Ruim duizend extra parkeerplekken in Tiel op Appelpop-vrijdag zonder NS-treinen

Het is een lastminutemaatregel van Tiel om bezoekers een alternatief te geven voor de trein. De NS heeft namelijk aangekondigd dat er vrijdag in het hele land geen NS-treinen rijden. Reden daarvoor is een staking van het personeel. De organisatie riep eerder al op tot carpoolen vanwege de treinloze vrijdag.

Borden, lichtkranten en verkeersregelaars

Bezoekers die met eigen vervoer naar het festival gaan, worden middels borden, lichtkranten en instructies van verkeersregelaars naar de parkeerplekken geloodst. In de buurt van die plekken wordt extra ruimte vrijgemaakt.

Als voorbeeld noemt een gemeentewoordvoerder het Lingecollege aan de Teisterbantlaan. ,,Daar in de buurt heb je ook een grote groenstrook liggen. Mocht het nodig zijn, kunnen we daar uitbreiden.” Dat de extra parkeervakken in de buurt liggen van bestaande plekken, maakt dat de gemeente ook de bebording niet hoeft aan te passen, klinkt het.



Daarbij komt dat er volgens de gemeente op Appelpop-vrijdag ‘altijd wel overcapaciteit’ is. Gewoonlijk zijn er 4000 parkeerplekken waarvan er ‘bij drukke jaren’ 3000 worden gebruikt. Bovenop de duizend plekken die gewoonlijk ‘over’ zijn, komen er dus nog eens ruim duizend extra plekken bij, indien nodig.

Volledig scherm De parkeerplekken voor Appelpop 2022. © Gemeente Tiel

kiss-and-ride uitgebreid

Naast extra parkeerplekken wordt ook de kiss-and-ride (om mensen af te zetten en weer op te halen) in Tiel uitgebreid: die is op ongeveer tien minuten lopen van het festivalterrein en te vinden door vanaf de A15 afrit 32 richting Tiel-West te nemen. Wie de borden ‘kiss&ride’ volgt, komt op de goede plek.



Ook aan de andere kant van de Waal, in Wamel, is een kiss-and-ride in de buurt van het voetveer. Deze wordt niet uitgebreid.



Overigens rijden de treinen van Arriva vrijdag wél.

