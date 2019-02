Ruiten van negen auto’s ingeslagen in Tiel

Afgelopen nacht is er ook een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 00.50 uur op de Appelboogerd. Mogelijk is sprake van brandstichting. Het voertuig stond geparkeerd aan de achterzijde van een bedrijfspand.

Het is de laatste dagen flink raak met vandalisme aan auto's. In de nacht van maandag op dinsdag werdeb ruim tien buitenspiegels van auto’s vernield aan de Nieuwe Tielseweg in Tiel. De politie hield in haar zoektocht naar de daders twee mensen staande. Die mochten weer gaan omdat niet zeker was of ze ermee te maken hebben, aldus een politiewoordvoerder.