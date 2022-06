Ruud van Zuilen verlaat Agnietenhof: ‘Ik heb de ruimte gekregen én genomen’

Voordat Ruud van Zuilen (1955) in september 2007 als directeur van de Agnietenhof aan de slag ging, had hij al achttien jaar tal van leidinggevende functies in de culturele sector gehad. ‘Tiel’ trok hem destijds om meerdere redenen: ,,Agnietenhof had toen al een goede naam, ook bij artiesten. Daarnaast woonde ik in Arnhem en ik wilde niet wéér helemaal aan de andere kant van het land gaan zitten. Dat had ik eerder gedaan, toen ik theaterdirecteur in Drachten was.”