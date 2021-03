Scheur in gevel van flatgebouw Tiel: bewoners vierde verdieping tijdelijk elders ondergebracht

Vuurdoop voor nieuw Tiels zwembad: de zwemlessen zijn weer begonnen

20 maart TIEL - Wanneer heel Tiel in het nieuwe zwembad Waalslag mag plonzen, is nog even koffiedik kijken, maar de jongere garde mocht het deze week alvast proberen. Sinds dinsdag mogen er namelijk weer zwemlessen worden gegeven aan kinderen tot en met 12 jaar en dat was niet aan dovemansoren gericht.