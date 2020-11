Schipper (73) op heterdaad betrapt tijdens verkeerd ontgassen van binnenvaarttanker op de Waal

Verbod op varend laten ontsnappen van giftige stoffen op rivieren pas eind 2021 mogelijk

3 september NIJMEGEN - Eind volgend jaar kan in Nederland en omringende landen een verbod op het ontgassen van tankschepen op de rivieren worden ingevoerd. Dat is de inschatting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Pas dan is in alle landen de wet- en regelgeving voor zo'n verbod ingevoerd.