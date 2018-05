School schrapt Ramadanmarkt na internetophef: 'Heel erg overdreven'

TIEL - Het Tielse RSG Lingecollege heeft vanwege ophef op internet op het laatste moment een Ramadanmarkt afgeblazen die zaterdag in de school gehouden zou worden. In allerijl is de markt op kleinere schaal verplaatst.

Op diverse opiniërende websites is bericht over de Ramadanmarkt. Er werd geageerd tegen het feit dat er gescheiden locaties waren, voor mannen en vrouwen. Daarbij gold voor vrouwen 5 euro entreegeld, de mannen konden in de moskee gratis terecht. Hierop was veel commentaar.

Quote Voor het eerst hadden we het grootscha­li­ger aangepakt en een bericht in de krant geplaatst om iedereen uit te nodigen Farida Boutrid

Positieve reacties

,,Dat geld was nodig om de huur van het Lingecollege te betalen’’, legt organisator Farida Boutrid uit. ,,Wij hebben er nooit bij stilgestaan dat dat een probleem zou kunnen zijn. Het is heel erg opgeblazen.’’

De markt met eten, mode en verzorgingsproducten had een leuk samenzijn met verschillende culturen moeten worden. Boutrid: ,,Voor het eerst hadden we het grootschaliger aangepakt en een bericht in de krant geplaatst om iedereen uit te nodigen. We kregen positieve reacties.’’

Mannen en vrouwen scheiden is in deze gemeenschap gebruikelijk. ,,We willen daarmee iedereen de kans geven om te komen. Ook vrouwen die zich anders ongemakkelijk voelen.’’

Schreeuwlelijkerds

Donderdagavond werd zij gewezen op negatieve opmerkingen op internet. In de loop van vrijdagmiddag belde de directeur van het Lingecollege dat hij het evenement zou schrappen. Boutrid: ,,Ik was even sprakeloos, ik zat in mijn auto vol boodschappen voor de markt. Heel erg overdreven. Zelfs al zou er iemand problemen maken, dan bel je toch de politie? Nu geven ze een paar schreeuwlelijkerds hun zin. Heel jammer.’’

Quote Vanwege het mogelijke risico en de negatieve associatie met de school heb ik de stekker eruit getrokken Peter Schaap