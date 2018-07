Schoorsteen oude glasfabriek Tiel bleef nog even staan

Werkstraf geëist nadat man uit Tiel doorreed na een ongeluk

13 juli TIEL/ARNHEM - Een destijds 19-jarige Tielse autobestuurder deed in 2016 in een paar seconden tijd alles fout wat hij fout kon doen. Zonder rijbewijs raakte hij in zijn woonplaats een voetganger op een zebrapad, terwijl hij daarvoor een auto inhaalde vlak voor een zebrapad, en dat aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel met een snelheid van minimaal veertig kilometer per uur.