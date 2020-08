Scooter in brand bij ingang van portiekflat in Tiel

De politie die eerder aanwezig was had al een bluspoging ondernomen maar een brandblusser bleek niet voldoende om het vuur uit te krijgen.



De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft na het blussen de portiekingang geventileerd. De politie probeert nog te achterhalen van wie de scooter was. Dat zal aan de hand van het chassisnummer moeten gebeuren. Het kenteken was door de brand namelijk onleesbaar geworden.



Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.