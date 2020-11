Scooterrijder zwaargewond naar ziekenhuis na aanrijding met shovel

UPDATE Forum voor Democratie probeert crisis te bezweren bij Van der Valk in Tiel

24 november TIEL - Forum voor Democratie streek maandagavond neer in het Van der Valkhotel in Tiel om daar te proberen de crisis in de partij te bezweren. Eerder op de dag werd al bekend dat partijleider Thierry Baudet opstapt. Die was zelf niet aanwezig in Tiel.